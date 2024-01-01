«صحة سوهاج»: فحص 787 ألف مواطن ضمن 5 مبادرات رئاسية في عام 2023

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص أكثر من 787 ألف مواطن ضمن 5 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال العام 2023، والتي تحظى بدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

وأكد «أبوهاشم» أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالمحافظة تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة

وأشار كيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

تقديم تلك الخدمات من خلال المبادرات المختلفة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المبادرات المختلفة والتي تشمل:

أولًا: مبادرة (صحة المرأة): تأتى لدعم صحة المرأة المصرية حيث تم فحص 412 ألف و447 سيدة والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي

ثانيًا: مبادرة (صحة الأم والجنين): تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين حيث تم فحص ما يقرب من 45 ألف سيدة، كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضًا خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B، والتي تضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

ثالثًا: مبادرة (السمعيات)، التي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصًا على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص ما يقرب من 109 آلاف طفل وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

رابعًا: مبادرة (الاعتلال الكلوى)، التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي تم من خلالها فحص 213 ألف و290 مواطن حيث تهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

خامسًا: مبادرة (كبار السن، 65 سنة وما فوق)، التي تم فحص ما يقرب من 10 آلاف مواطن من خلالها ووتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)..بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.