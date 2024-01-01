الانتهاء من 60 مشروع طرق وكباري في سوهاج بتكلفة 2 مليار جنيه خلال 2023

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنّ إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج خلال عام 2023، بلغت مليارين و264 مليونًا و600 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية، تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

14 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و24 مليون جنيه

وأوضح محافظ سوهاج، أنّ المشروعات التي أشرفت على إنشائها الهيئة العامة للطرق والكباري، بلغت 14 مشروعًا بتكلفة مليارين و24 مليون جنيه، منها «إنشاء عدد من المحاور والكباري، ازدواج الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية»، لافتًا إلى أنّ أبرز المشروعات التي نفذتها الهيئة في محافظة سوهاج، كالتالي:

ـ مشروع إنشاء كوبري على النيل «المرحلة الثانية»، بتكلفة 243 مليونًا و130 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به.

- مشروع استكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/ البحر الأحمر، بطول 115 كيلومترًا، بتكلفة 732 مليونًا و908 آلاف جنيه، تم نهو الأعمال وجارِ الافتتاح.

- مشروع تطوير واستكمال رفع كفاءة الطريق القائم الصعيد/البحر الأحمر، من الكيلو 40 وحتى الكيلو 70، من الكيلو 80 وحتى الكيلو 90، بإجمالي أطوال 20.6 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية 134 مليونًا و150 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به وجارِ الافتتاح.

- مشروعات استكمال أعمال الأتربة والأساس للقطاع الثاني بطريق سوهاج البحر الأحمر، بطول 10 كيلومترات، وبتكلفة 36 مليونًا و400 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال بها وجارِ الافتتاح.

- مشروع إنشاء طريق البلينا الصحراوي الغربي، بطول 26 كيلومترًا، بتكلفة 211 مليونًا و447 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به.

- مشروع رفع كفاءة طريق أبراج الضغط من الأغانة حتى مطار سوهاج «القطاع الأول»، بطول 4 كيلومترات، وبتكلفة 19.9 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.

- مشروع رفع كفاءة طريق دار السلام/ كوبري جرجا القطاعين «الأول والثاني»، بطول 8 كيلومترات، وبتكلفة 38.695 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.

- مشروع رفع كفاءة طريق سوهاج/ العسيرات/جرجا طريق أيسر ترعة نجع حمادي، بطول 15 كيلومترًا، وتكلفة 35.903 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.

- مشروع إنشاء كوبري المراغة العلوي أعلى السكة الحديد للسيارات بتكلفة 198 مليون جنيه، جارِ العمل به.

- مشروع إنشاء كوبري الروافع قبلي، أعلى مزلقان السكة الحديد، بتكلفة 146 مليون جنيه، وجارِ العمل به.

- مشروع إنشاء وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بسوهاج بالطريق الصحراوي الغربي أسيوط/ سوهاج، بطول 20 كيلومترًا، وبتكلفة 230 مليون جنيه، وجارِ نهو الأعمال به.

الانتهاء من 46 مشروع رصف

وأشار محافظ سوهاج إلى أنّ مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، قد انتهت خلال عام 2023، من إنجاز 46 مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بأطوال بلغت 68.15 كيلومتر، وبتكلفة 129 مليون و600 ألف جنيه .

وأكد أنّ تلك المشروعات، تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير في استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتشجيع الاستثمار، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين سوهاج، والمحافظات المجاورة.