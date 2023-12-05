وصول دنيا سمير غانم وهنا شيحة لحضور جنازة ناهد فريد شوقي

بدأت صلاة جنازة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي قبل قليل، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

دنيا سمير غانم في جنازة الراحلة ناهد فريد شوقي

ووصلت الفنانات دنيا سمير غانم، ولقاء سويدان، وداليا البحيري، وهنا شيحة، قبل قليل، لحضور جنازة المنتجة الراحلة.

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عامًا.