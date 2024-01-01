رامي رضوان يهنئ زوجته دنيا سمير غانم بعيد ميلادها: «ربنا يديم عليكي البهجة»

هنأ الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها.

ونشر رامي رضوان صور تجمعه بزوجته دنيا سمير غانم، معلقا: كل سنة وأنت طيبة حبيبتي، يا رب السنة الجديدة ربنا يملأها لك خير وفرح وسعادة ونحاح ورضا، وربنا يديم عليكي طاقة الخير والبهجة والحب اللي بتنوري بيهم الدنيا ما شاء الله.

فيلم تسليم أهالي لدنيا سمير غانم

وحققت مؤخرا دنيا سمير غانم نجاح كبير بفيلم تسليم أهالي وإيرادات عاليه في شباك التذاكر وإشادات من النقاد والجمهور،وشاركها في البطولة في الفيلم مجموعة من نجوم الفن ابرزهم:هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي