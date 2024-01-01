جهود الفصائل الفلسطينية باليوم الـ86.. خسائر بالجملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ86 في ظل رد قوي مستمر من قبل الفصائل الفلسطينية، في تكبد الخسائر، إذ وصل إجمالي خسائر إسرائيل تدمير 1113 آلية إسرائيلية منذ بداية الحملة البرية على قطاع غزة في يوم 14 أكتوبر.

كتائب القسام أكثر فصيل فلسطيني استطاع تدمير آليات

وأصدرت مختلف الفصائل الفلسطينية بيانات توضح عدد خسائر الجيش الإسرائيلي وكانت كتائب القسام في المقدمة حيث استطاعت تدمير 825 آلية، فيما حققت سرايا القدس خسائر في 231 آلية إسرائيلية.

وجاء في المركز الثالث ضمن الفصائل الفلسطينية في تدمير الجيش الإسرائيلي، كتائب شهداء الأقصى الذي استطاع أفرادها تحطيم 30 آلية، فيما حلت في المركز الرابع كتائب المجاهدين التي استطاعت تدمير 14 آلية.

الفصائل الفلسطينية مستمرة في استهداف الجيش الإسرائيلي

أما المركز الخامس فكان من نصيب قوات الشهيد عمر القاسم والتي استطاعت تدمير6 آليات وسادسا حلت آلوية الناصر صلاح الدين والتي استطاعت تدمير 4 آليات، وفي المركز السابع والأخير كانت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى والتي استطاعت تدمير 3 آليات.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي في صباح السبت 7 أكتوبر حربا غاشمة على الفصائل الفلسطينية التي باغتت دولة الاحتلال عن طريق تنفيذ عملية «طوفان الأقصى» قبيل الاحتفال بأعياد يهودية، وتستمر حاليا الحرب في يومها الـ 86 وسط زيادة أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 21 ألف شهيد حتى الآن وسط توقعات بزيادة الأعداد حال استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.