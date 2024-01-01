انطلاق معسكر تطوير وتقييم محكمات كرة القدم في المدينة الشبابية بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم عن انطلاق معسكر تطوير وتقييم محكمات الكرة على مستوى الجمهورية والمقام بملاعب وقاعات المدينة الشبابية بأبي قير، اليوم، لرفع مستوى أداء المحكمات والتعرف على أحدث قوانين التحكيم الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

تسكين المحكمات

ووصلت المحكمات إلى فندق المدينة الشبابية قادمات من جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وفور وصولهن تم البدء في إتمام عمليات التسكين، قبل الانتظام في المحاضرات النظرية والتي ألقاها الكابتن أحمد أبو العلا، في حضور سعيد عبد الغفار عضو لجنة الحكام الرئيسية، ورمضان عثمان مدير إدارة لجنة الحكام بالإسكندرية، والدكتور السيد علي، ورأفت الضوي، وحسين أنور، وهيام بركة، وطاهر فرج، وأحمد عصمت مسؤولي لجنة الحكام بالإسكندرية.

قوانين التحكيم

وبدأت محاضرات التحكيم مع بداية المعسكر الذي بدأ اليوم، ويستمر حتى الأربعاء 3 يناير الجاري، تتلقى فيه المحكمات مجموعة من المحاضرات لتوضيح وشرح قوانين التحكيم في كرة القدم لتأهيل المحكمات للوصول إلى أعلى مستوى تحكيمي، وذلك للاستفادة منهن بعد المستوى الذي ظهر به التحكيم النسائي في مباريات كأس العالم للأندية، وظهورهن بمستوى لا يقل عن الرجال في إدارة المباريات.