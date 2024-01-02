حديقة الحيوان في مدينة أبو تيج.. متنفس «الغلابة» والتذكرة بجنيه واحد

أقفاص حديدية بداخلها حيوانات وطيور مختلفة الأنواع والألوان، ومساحات خضراء كبيرة تطل على نهر النيل، يتوافد عليها أهالي محافظات الصعيد، لينالوا قسطا من الراحة بعيدا عن ضغوط الحياة، وليستمتعوا مع أطفالهم برؤية الحيوانات والطيور المختلفة.. هي حديقة حيوان ناصر بمدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، والتي تعد الوحيدة من نوعها في الصعيد.

تأسيس الحديقة

أُسست حديقة حيوان ناصر بمدينة أبوتيج في عام 1968، وأطلق عليها اسم «ناصر» تكريمًا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر ابن محافظة أسيوط، وتضم بداخلها متحف للمقتنيات، وتأتي إليها الأسر من جميع محافظات الصعيد، وكذلك الرحلات المدرسية حيث تبلغ تذكرة دخول إلى الحديقة جنيه واحد فقط.

«الوطن» أجرت جولة داخل حديقة ناصر التاريخية، حيث قال أحمد حربي، مدير حديقة ناصر بمدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، لـ«الوطن»، إن الحديقة تضم حيوانات وطيورا مختلفة، مثل البجعة والكبش الأروي والطاووس والحمام والسمان والنسانيس وفراخ الوادي والعصافير المختلفة والقطط الرومي بأنواعها.

وأضاف مدير حديقة ناصر بمدينة أبوتيج، أن الحديقة تضم أيضًا مجموعة من الحيوانات التي لا تؤذي البشر، مضيفا «نسعى خلال الفترة المقبلة بقيادة الدكتور محمد عبد الراضي، رئيس مدينة أبوتيج، لجلب أنواع جديدة من الحيوانات إلى الحديقة».

التذكرة بجنيه واحد

ولفت «حربي» إلى أن الحديقة تمثل متنفسا لمحدودي الدخل والفقراء، لأن سعر التذكرة زهيد جدا، ولا يتعدى جنيه واحد، وتضم مرسى نهري تخرج منه الرحلات النيلية، كما تستقبل رحلات مدرسية، موضحا «الحديقة لها ذكريات مع الكبار والصغار على مدار 5 عقود».