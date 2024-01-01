تحذير من طقس الإسكندرية غدا.. عودة الأمطار في رابع أيام النوة 

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية حالة طقس الإسكندرية غدا، موضحة عودة الأمطار خلال رابع أيام نوة رأس السنة الحالية التي بدأت السبت الماضي، ومتوقع استمرارها لمدة يومين بأمطار متوسطة نتيجة استمرار حالة التقلبات الجوية المتمثلة في الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

وبحسب بيان غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن طقس الإسكندرية غدا، فإنه من المتوقع غدا الثلاثاء 2 يناير 2024، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار تبدأ متوسطة الشدة تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم الساعات.

نصائح لمواجهة طقس الإسكندرية غدا

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية فإنه من الضروري على المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار للتعامل الأمثل مع طقس الإسكندرية غدا كونه طقسا شتويا ممطرا.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتأتي تلك النصائح نتيجة انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 21 درجة، والصغرى 14 درجة، ما يعني أنه طقس شتوي من الدرجة الأولى.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية غدا بنسبة 40%، أي أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما تبلغ سرعة الرياح 30 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.