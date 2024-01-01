مشاهد مروعة توثق لحظات حدوث زلزال اليابان.. صرخات السكان وغرق السفن (فيديو)
كتب:
نهى نصر
07:41 م | الإثنين 01 يناير 2024
زلزال اليابان
لحظات مروعة عاشها سكان محافظة إيشيكاوا اليابانية التي تعرضت لحدوث زلزال بقوة 7.4 ريختر في الساعات الأولى من صباح العام الجديد 2024، أثار الرعب والخوف في قلوب الكثير من الأسر اليابانية.
صرخات السكان في كل الأماكن
وثقت مقاطع الفيديو اللحظات الأولى من حدوث الزلزال المدمر الذي تعرضت له محافظة إيشيكاوا اليابانية، إذ كانت صرخات السكان في كل الأماكن خاصة الأطفال، بالإضافة إلى وجود تشققات في الأرض واهتزاز مفاجئ تسبب في دمار أرصفة الشوارع وسقوط المباني.
في اليابان ضرب زلزال بقوة ٧ درجات ونصف— سالي???? (@MhrS4569) January 1, 2024
الكهرباء ضلت شغالة
الأبنية ما اتحركت
عنا اذا رعدت وأمطرت شوي بروح خط كهربا بيقطع الإنترنت و بينكسر شباك وبتفجر الطاقة الشمسية.
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اهتزاز السيارات وغرق السفن
خرج الأهالي إلى الشوارع بحثا عن النجاة من مخاطر الزلزال، كما أن كانت السيارات تهتز أثناء سيرها في الطرق لدرجة أنها فقدت توازنها، وأيضا وثق أحد الفيديوهات غرق السفن أثناء حدوث الزلزال وتسبب في خروجها من الشاطئ.
من ضمن المشاهد التي وثقها مقاطع الفيديو عن زلزال اليابان عبر مواقع التواصل الاجتماعي هى تدفق مياه الشواطئ إلى محطات المترو، الأمر الذي جعل الخوف والهلع يسيطر على الركاب، جالسين على الأرض.
زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب #اليابان ويتسبب في تسونامي .. pic.twitter.com/D7vpVNPeIt— جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 1, 2024
حدوث زلزال اليابان
بعد حدوث الزلزال أطلقت السلطات تحذيرات من حدوث موجات تسونامي، إذ من المحتمل أن يمتد إلى الأراضى الروسية، وذلك بعد أن أصدرت السلطات فى مدينة «فلاديفوستوك» فى أقصى شرق روسيا تحذيرات، حول موجات «تسونامى» فى المدينة.
نصحت السلطات المحلية فى «فلاديفوستوك» في بيان لها، أنه يجب على الصيادين وجميع الذين يخططون للخروج إلى البحر العودة إلى الساحل فورا، لأن من المتوقع أن تصل موجات تسونامي بارتفاع 0.3 متر أجزاء من خليج أوسوري وقد تصل إلى ساحل فلاديفوستوك حوالى الساعة 7:36 مساء بالتوقيت المحلي، وذلك وفقا لما حسبما ذكرته وكالة أنباء «تاس الروسية».