بعد زلزال اليابان وتسونامي.. روسيا وكوريا الجنوبية تعلنان «حالة الإنذار»

أصدرت السلطات في روسيا، وكوريا الجنوبية، تحذيرات من احتمال حدوث موجات المد العاتية «تاسونامي» في المناطق الواقعة شرقي تلك الدول على خلفية زلزال اليابان القوي، وما تبعه من تعرض أجزاء من اليابان لموجات المد.

وبلغت قوة زلزال اليابان 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط البلاد، فيما تبع الزلزال حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، فيما أشارت السلطات اليابانية إلى أنَّ مركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان «البحر الشرقي»، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي مدن أقصى الشرق الروسي، أعلنت السلطات الروسية، حالة الإنذار بسبب خطر محتمل بحدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، عقب زلزال اليابان دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن.

فيما أشارت وزارة حالات الطوارئ الروسية، عبر «تليجرام»، إلى أنَّ موجات «تسونامي»، قد تطال شواطئ على ساحل ساخالين الغربي القريبة من اليابان والواقعة على الساحل الروسي على المحيط الهادئ، وأكّدت وكالة أنباء «تاس» الروسية للأنباء إجراء عمليات لإجلاء السكان.

والمناطق المتضررة من زلزال اليابان هي «توياما، إيشيكاوا، ونيجاتا» بجزيرة هونشو.

تحذيرات روسية من «تسونامي» بأقصى شرق البلاد

وفي وقت سابق من اليوم، وعقب زلزال اليابان، أصدرت السلطات الروسية، تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» في مدينتي فلاديفوستوك وناخودكا بأقصى شرق البلاد.

وفي كوريا الجنوبية، ووفقًا لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أصدرت السلطات في «سول»، تحذيرات بشأن ارتفاع منسوب مياه البحر في بعض مناطق إقليم جانجون على الساحل الشرقي للبلاد بعد زلزل اليابان الذي ضرب شمال وسط اليابان، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، ارتفاع موجات «تسونامي» سيكون أقل من 50 سم، رغم من أنَّه قد يزيد مع وصوله إلى الشاطئ. .

إغلاق طرق سريعة رئيسية في محيط مركز الزلازل

وكانت السلطات اليابانية، وعقب زلزال اليابان، أغلقت طرق سريعة رئيسية في محيط مركز سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت وسط اليابان، كما عُلّقت رحلات «قطار شينكانسن» السريع بين العاصمة «طوكيو» ونوتو.

وأهابت السلطات اليابانية، أهابت مواطنيها بتوقع حدوث زلازل جديدة، مطالبة سكان بعض المناطق بإخلائها فوراً.