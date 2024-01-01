«التنظيم والإدارة» يستعد لإجراء 4 مسابقات تعيينات حكومية جديدة في يناير

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حالة الاستعداد القصوى، وجاهزيته لاستقبال أوراق التقدم لـ32 ألفا و143 وظيفة بالتعليم والهيئة القومية للبريد، والطب الشرعي ومصلحة خبراء وزارة العدل، وهي الوظائف التي أعلن مجلس الوزراء عن البدء في الإعلان عنها خلال شهر يناير الجاري.

تجهيز قاعات إجراء الاختبارات الإلكترونية

ويضع الجهاز حاليا، خطة وجدولا زمنيا لإجراء امتحانات المسابقات الأربع، وكذلك تجهيز قاعات إجراء الاختبارات الإلكترونية والشفهية والمقابلات، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، استعرض موقف المسابقات الأربع، المزمع الإعلان عنها خلال شهر يناير الجاري.

«الوطن» تستعرض تفاصيل مسابقات التعيينات الحكومية التي سيتم الإعلان عنها خلال يناير الجاري على النحو التالي:

أولا: مسابقة وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وتطلب الوزارة من خلال هذه المسابقة احتياجها الى 11,114 ألف معلم مساعد فصل، ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإشراف على إجراء المسابقة، وتحديد مواعيد الاختبارات الإلكترونية والشفهية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2024.

ثانيا: مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد مادة

وتطلب وزارة التربية والتعليم من خلالها شغل 18,886 معلم مساعد مادة.

ثالثا: مسابقة لشغل 243 وظيفة بمصلحة خبراء العدل

وتطلب شغل وظائف (معاون خبير حسابي، معاون خبير هندسي، معاون خبير زراعي) وذلك بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

رابعا: مسابقة 81 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي

وتطلب شغل وظائف (معاون طبيب شرعي ميداني، معاون طبيب شرعي معملي، معاون كيميائي شرعي، حرفي تشريح) وذلك بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

خامسا: مسابقة لشغل 900 وظيفة بالبريد

وتطلب شغل وظائف (أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي بريد، محام، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة، مهندس تشغيل وسائل النقل، مهندس تخطيط النقل، ومهندس ميكانيكا سيارات).