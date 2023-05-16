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مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: ضرورة تساوي الفرص في التعيينات الحكومية

كتب:

يسرا البسيوني
07:55 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
جلسات الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني

طالب النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، بإصدار قوائم جديدة للعفو الرئاسي، مضيفا: «ذلك سيتيح لنا أن نكون منفتحين العقل والقلب».

مبدأ تساوي الفرص

وقدم محمود سامي، خلال كلمة له في ثاني الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، مقترحا بخصوص العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، متمنيا أن يوصي الحوار الوطنى بإتاحة عدالة اجتماعية فى تساوي الفرص في التعليم والتعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية.

التعيينات في الجهات الحكومية

وأعرب مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة، أن يرعى الحوار الوطني هذا الأمر، وأن يتم إصدار توصية بإتاحة الفرص فى التعينات بالجهات الحكومية بناء على الكفاءة.

 

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بقلم يسرا البسيوني