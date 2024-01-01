2500 طالب بجامعة أسوان يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 في جامعة أسوان، وشملت عددًا من الكليات من ضمنها الحقوق التربية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة.

وتفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، لجان الامتحان برفقة الدكتور أيمن عبد الغفار، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز سعد ربيع، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسوان

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، في ظل متابعة رئيس الجامعة لانتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة هادئة وملائمة لتسهيل أداء الطلاب للاختبارات دون أي عوائق.

وأبدى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت اهتمامًا بآراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، خلال أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف التغلب على الصعوبات التي قد تواجه الطلاب.

عدد الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويصل عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الفصل الدراسي الأول حوالي 2500 طالب وطالبة موزعين على أربعة فروع دراسية وفترتين صباحية ومسائية.