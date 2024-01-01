ندوة توعوية ضد مرض السعار والإجراءات الوقائية من عقر الحيوانات بالإسكندرية

قال السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن حي العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي وتزامنا مع اليوم العالمي للسعار وانطلاق مبادرة «إسكندرية بلا سعار» بالتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالإسكندرية ووحدة السكان بديوان عام المحافظة، ومنسق السكان بالحي في حضور مديرة العلاقات العامة، تم عقد ندوة توعوية عن مرض السعار.

تعريف السعار

وأشار السيد موسى، إلى أن الندوة شملت تعريف مرض السعار، وكيفية الوقاية منه وطرق التعامل والعلاج أثناء حدوثه، وذلك بمبنى ديوان عام حي العامرية أول بحضور الدكتور علا البيطار، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، شملت الندوة تعريف مرض السعار، وهو مرض فيروسي يصيب الحيوانات مثل الكلاب والقطط والماشية والإبل والخيول والفئران ويعرف بـ«داء الكلب».

الإجراءات الوقائية

وأوضح موسى، أن الندوة الإرشادية نوهت عن الإجراءات الوقائية في حالة التعرض للعقر من حيوان ضال، و لابد من غسل الجرح بالماء والصابون لمدة ربع ساعة والتوجه لأقرب مستشفى بها لقاح للحصول على التحصين «خمس حقن» في عضلة الكتف في المواعيد المحددة، كما يجب الحرص على تطعيم الحيوانات الأليفة ضد مرض السعار.