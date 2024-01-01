السدة الشتوية تخفض أسعار الأسماك بالمحافظات.. للبوري والبلطي

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أنه مع حلول السدة الشتوية بعد مرور 6 أيام من اليوم الاثنين، حيث تتراجع أسعار الأسماك بالمحافظات، مشيرا إلى أن انخفاض منسوب المياه بالترع المنتشرة على نطاق محافظات مصر ، يؤدي إلى قيام الآلاف من المواطنين بعمليات موسعة لصيد الأسماك.

3 أسباب وراء تراجع أسماك البوري والبلطي بأسواق المحافظات

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السدة الشتوية تعد أحد الأسباب وراء تراجع الأسماك بأسواق المحافظات خاصة البوري والبلطي، الأمر الذي يرجع إلى الأسباب التالية:

- تراجع أسعار أسماك البلطي والبوري نظرا لكثرة عمليات صيد الأسماك من الترع أثناء السدة الشتوية.

- زيادة نسبة الإنتاجية بالأسواق من المعروض من الأسماك خاصة البوري والبلطي بواقع 20%، نظرا لكثرة صيد الأسماك من المزارع السمكية بفصل الشتاء.

- اتباع أغلب مزارع الأسماك في عمليات زراعة الأسماك البوري والبلطي بالزراعات المكثفة بالمزارع السمكية ضاعف الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى تراجعها بنحو 20%.

85 ألف فدان مزارع سمكية

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ، تنتج نحو 45% من إنتاج الجمهورية من أسماك البلطي والبوري، وذلك من خلال المساحات المنزرعة من المزارع السمكية بنحو 85 ألف فدان في مراكز كفر الشيخ.