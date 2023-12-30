إقبال سياح الغردقة على شراء الأسماك احتفالا برأس السنة (صور)

شهدت حلقة السمك بالغردقة إقبالا كبيرا من السياح على شراء الأسماك بأنواعها المختلفة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة، حيث تعتبر المأكولات البحرية من الوجبات المفضلة والأطباق الرئيسية في احتفالات رأس السنة، خاصة الاستاكوزا والجمبري والكاليماري والكابوريا.

إقبال السياح على شراء السمك

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى إقبال السياح الأجانب على سوق حلقة أسماك الغردقة لشراء الأنواع المختلفة منه، تزامنا مع احتفالات رأس السنة، حيث يقيم بالغردقة آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى السياح الزائرين ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وذلك من خلال جولة اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة للأجانب ضمن برامج السيتي تورز.

إقبال كبير على الاستاكوزا والجمبري

وأشار باسم حمود، نائب رئيس جمعية صيادي البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أكثر أنواع الأسماك التي يقبل عليها السياح هي الاستاكوزا والجمبري والكاليماري والكابوريا والسبيط والجندوفلي والمحار، لأنها تعتبر الأكلات المفضلة في بوفيه رأس السنة.

حلقة أسماك الغردقة

يذكر أن حلقة أسماك الغردقة هي سوق السمك النموذجية، وتضم أنواعا مختلفة من الأسماك، ومقامة على مساحة 6370 مارا، بتكلفة 30 مليون جنيه، وتضم 54 باكية عرض و9 محال ومصنع ثلج، ومجهزة بأنظمة حديثة للتبريد والتعامل مع الحرائق، وصرف المياه ومعايير الأمن والسلامة.