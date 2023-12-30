تفاصيل مسابقة صيد الأسماك للهواة على شواطئ مرسى مطروح

كشف مصطفى عتريس، منسق مسابقة صيد الأسماك للهواة على شواطئ مطروح، عن تفاصيل المسابقة، موضحا: «ننظم هذه المسابقة للمرة الثالثة تواليا، تحت إشراف محافظ مطروح الذي يولي اهتمام كبيرا بنا».

عدد الفرق زادت عن العام الماضي

وأضاف منسق صيد الأسماك للهواة على شواطئ مطروح، في حواره مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «عدد الفرق زاد عما كان عليه في العام الماضي؛ إذ اشتركت 8 فرق منها فريق نسائي، أما هذا العام فإن الإقبال كبير من الرجال والسيدات على حد سواء».

وتابع مصطفى عتريس: «4 فرق سيدات من أعمار مختلفة، بدءًا من 10 سنوات حتى 50 سنة، قدموا للمشاركة في البطولة، بالإضافة إلى 9 فرق رجال، لكن عدد المراكب لدينا قليل».

3 أنواع ليست مدرجة ضمن المسابقة

وأشار «عتريس» إلى أنه «ليس هناك شروط، لكن يجب أن يكون المشترك على دراية بالأنواع المختلفة، فهناك 3 أنواع ليست مدرجة ضمن المسابقة، مثل سمك القراض والأسد وبلم، والفريق يتكون من 5 أفراد بحد أقصى، ويمكن أن يقل الفريق عن هذا العدد، والفوز مشروط بالوزن ويجب اصطياد أسماك معينة مثل البربون والمرجان وشراغيش وبغبغان».

وأوضح أن الجوائز تكون في الغالب عبارة عن أداة من أدوات الصيد، والمسابقة عبارة عن يوم واحد من السابعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا.