5 مكاسب لمسابقة صيد الأسماك للهواة في مطروح.. بينها مشاركة السيدات لأول مرة

حققت مطروح عدة مكاسب من تنظيم مسابقة صيد الأسماك على سواحل البحر المتوسط، والتي لم يتم تنظيمها منذ فترة طويلة.

مكاسب مسابقة صيد الأسماك في مطروح

وأكد نصر الله تماوي الفردي، رئيس جمعية صيد الأسماك بمطروح، أن مسابقة صيد الأسماك التي أقيمت على مدار يوم واحد لهواة الصيد، حققت 5 مكاسب وهي:

- عودة فعاليات مسابقة صيد الأسماك بعد توقف أكثر من عام.

- تشجيع عشاق الصيد من الهواة على ممارسة الصيد في البحر من خلال توفير مراكب لهم.

- تنشيط سياحة صيد السمك في مرسى مطروح كنوع جديد من السياحة الشتوية التي تتناسب مع الأجواء الجميلة بالمدينة السياحية، لتمتد السياحة طوال العام، بدلا من شهور الصيف فقط.

- اشتراك السيدات والفتيات في مسابقات الصيد، لأول مرة، وتدريب الهواة الجدد منهن على فنون صيد التسقيط والجر.

- التنسيق لتنظيم مسابقة صيد الأسماك عدة مرات خلال العام، تحت رعاية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

مقومات صيد الأسماك في مرسى مطروح

ونجحت مسابقة صيد الأسماك في مدينة مرسى مطروح والتي جرى تنظيمها، أمس الجمعة، طبقا للنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، بالتعاون بين الحزب وجمعية صيد الأسماك بمطروح، في جذب ومشاركة 78 متسابقا من هواة الصيد، وهو أكبر عدد شارك في هذه المسابقة عن المسابقات الماضية، من خلال 13 فريقا منها 4 فرق سيدات تشارك لأول مرة في تاريخ المحافظة، وجميعهم من أهالي محافظة مطروح.

وقال «أبو تمر»، لـ«الوطن»، نخطط خلال المسابقات المقبلة جذب أعدد أكبر للمشاركة من المحافظات الأخرى والسياح الأجانب، وذلك لتنشيط سياحة صيد الأسماك في مطروح، والتي تمتلك جميع المقومات من مواني ومراكب وطقس متميز، وسواحل تمتد على مسافة 450 كيلومترا من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا.