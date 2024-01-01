كيفية حجز موعد في عيادات التأمين الصحي بالدقهلية.. الرابط والخطوات

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية حجز موعد في عيادات التأمين الصحي بمحافظة الدقهلية، وعن الخطوات المتبعة والإجراءات المطلوب للحجز في تلك العيادات بالمراكز المختلفة.

خطوات حجز موعد في عيادات التأمين الصحي بالدقهلية

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كيفية حجز موعد في عيادات التأمين الصحي بالدقهلية والخطوات المتبعة من خلال الحجز الإلكتروني، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان كالآتي:

- يدخل المواطن الراغب في الحجز على موقع التأمين الصحي من هـنـا

- يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي الخاص ببطاقته الشخصية المكون من 14 رقما

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالانتفاع من التأمين الصحي، ستظهر بيانات المواطن الراغب في حجز لعيادات التأمين الصحي، ثم يظهر الرقم التأميني للمريض.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي والمستشفى المحدد لإجراء الفحص والطبيب المكلف بالفحص الطبي.

أماكن عيادات التأمين الصحي بالدقهلية

- عيادة الفردوس الشاملة شارع المحمودية، مدينة المنصورة.

- عيادة ابن لقمان الشاملة شارع السلخانة القديم، مدينة المنصورة.

- عيادة أجا حي البيلوق.

-عيادة المنزلة الشاملة حي عرفات شلباية.

- عيادة بلقاس الشاملة.

- عيادة السنبلاوين الشاملة شارع المستشفى بأرض الجمال.

- عيادة العباسي الشاملة شارع العباسي مدينة المنصورة.

- مستشفى بني عبيد المركزي طريق بني عبيد الشرقية.

- عيادة تفهنا الأشراف قرية تفهنا الأشراف ميت غمر.

- عيادة جديلة الشاملة شارع محمد عبده، مدينة المنصورة.

- عيادة دكرنس الشاملة شارع مجلس المدينة.

- عيادة كوم النور الشاملة شارع المستشفى قرية كوم النور، ميت غمر.

- عيادة منية النصر الشاملة شارع علي مبارك.

- عيادة ميت سلسيل الشاملة طريق المنصورة المطرية الزراعي.

- عيادة ميت غمر الشاملة شارع الحرية.

-عيادة ناصر التخصصية للطلاب شارع المديرية القديمة متفرع من شارع الجيش، مدينة المنصورة.

- عيادة نبروه الشاملة.

- عيادة شربين الشاكلة مساكن الهيمة.

- عيادة صهرجت الكبرى شارع المستشفى، قرية صهرجت الكبرى مدينة ميت غمر.