كيفية حجز موعد في عيادات التأمين الصحي بالغربية.. الرابط والخطوات

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي في محافظة الغربية، طريقة حجز عيادات التأمين الصحي، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة والخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مناطق تقديم الخدمة، والارتقاء بمستوى حياة المواطنين.

وقال الدكتور أيمن مدكور، مدير التأمين الصحي في محافظة الغربية، إنّ الفرع أطلق في عيادات التأمين الصحي بمدن ومراكز المحافظة، خدمة حجز عيادات التأمين الصحي المميكنة، وذلك من خلال لينك يجري الدخول عليه من قبل المريض، وحجز موعد الكشف الطبي، واختيار الموعد الذي يرغب فيه وفقًا لأيام التخصصات.

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي في الغربية

وأشار إلى أنّ عيادات فرع التأمين الصحي بالغربية، مرت بمراحل عِدة في طرق حجز عيادات التأمين الصحي في الغربية ، بدأت التجربة، بتواصل العميل مع العيادة وحجز موعد للكشف، مرورًا باستخدام الواتساب، ثمّ المرحلة الحالية وهي إطلاق موقع حجز.

وعن طريقة حجز عيادات التأمين الصحي في الغربية، أوضح «مدكور» أنّها كالتالي:

- الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لفرع الغربية للتأمين الصحي، على الرابط من هنا.

- الضغط على حجز العيادات.

- مسح الباركود على الموقع بكاميرا الموبايل للدخول السريع.

- تظهر البيانات، ويجري اختيار العيادات والتخصص والحصول على الموعد والتوجه للعيادة في الموعد المحدد.

خطوات الحصول على الخدمة

وأضاف مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه بعد ظهور البيانات، تُتبع الخطوات التالية للحصول على الخدمة:

- تأكيد الرقم القومي.

- تأكيد الرقم التأميني.

- الاطلاع على الفروع المُتاح الحجز بها.

- اختيار رتبة الطبيب.

- اختيار التخصص.

- اختيار العيادة، التخصص.

- الاطلاع على أيام العمل والمواعيد المتاحة للحجز.

- الاطلاع على تاريخ الحجز.

- الذهاب في الموعد، للحصول على الخدمة.