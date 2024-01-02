9 إجراءات لمواجهة مخالفات المحليات خلال 2023.. غرامات بـ 42 مليون جنيه

اتخذ قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، عددًا من الإجراءات للتأكد من تنفيذ القانون ومواجهة المخالفات، وضبط العمل لتحقيق أهداف ومآرب «التنمية المستدامة 2030».ومن الإجراءات التي اتخذها القطاع خلال عام 2023 لضبط الأداء بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية ما يلي:

حملات تفتيش

- 864 حملة تفتيش في 25 محافظة، شملت المراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين ومتابعة مواعيد غلق المحال ومتابعة برنامج «مشروعك»، والخطط الاستثمارية

- 837 موظف بالإدارة المحلية أحيلوا للنيابة والشئون القانونية

متابعة شركات النظافة

- رصد التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية، ومدى الالتزام برفع المخلفات أولا بأول، وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير

- المرور على المحاور والطرق بمحافظة القاهرة وتطبيق غرامات بلغت 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة.

- إعداد خطة مرور على المراكز التكنولوجية ووحداتها المحلية

- متابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين

- حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد على سرعة إنهاء هذه الطلبات لخدمة المواطن

- توجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف جرى تدريبه، ويعمل بالمركز التكنولوجي

- 4552 محضرا حرروا للمخالفين.