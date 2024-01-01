4 نوات تضرب المحافظات في يناير 2024.. احذروها

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئية والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، عن 4 نوات تضرب المحافظات في يناير الجاري 2024، وهي نوات شديدة المطر، عاصفة الرياح، كما يسودها أمطار رعدية، وموجات طقس بارد بمناخ أوروبي بارد نهارا شديد البرودة على محافظات الوجهين البحري والقبلي.

4 نوات تضرب المحافظات في يناير 2024

وأوضح الدكتور «عبدالله»، أن النوات الـ4 التي تضرب سواحل ومدن المحافظات في مصر كالتالي:

- نوة رأس السنة، تكون مدتها 4 أيام ممطرة اتجاه الرياح غربية، وتبدأ مع حلول اليوم 1 يناير الجاري.

- نوة الفيضة الصغري، مدتها تكون 6 أيام، شديدة الأمطار اتجاه الرياح جنوبية غربية، تبدأ مع حلول 12 يناير الجاري.

- نوة الغطاس، مدتها 3 أيام، ممطرة اتجاه الرياح غربية، تبدأ مع حلول 19 يناير الجاري.

- نوة الكرم، تكون مدتها 7 أيام، اتجاه الرياح غربية، وتبدأ مع حلول يوم 28 يناير الجاري.

تحذيرات لسكان المحافظات من تلك النوات

وأشار إلى أن تلك النوات شديدة الأمطار، والتي تزداد حدتها أثناء فترات الليل، لافتا إلى سكان المحافظات ضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة، والخروج وقت الحاجة الملحة أثناء هطول الأمطار الغزيرة.