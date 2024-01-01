أمطار غزيرة على 4 محافظات في أول أيام السنة الجديدة.. هل تمتد إلى القاهرة؟

تشهد 4 محافظات سقوط أمطار غزيرة اليوم الإثنين في أول أيام السنة الجديدة، إذ تبدأ الأمطار بصورة خفيفة إلى متوسطة وتزداد حديتها تدريجيًا، فيما تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة، قد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار اليوم، وتفاصيل حالة الطقس في أول أيام السنة الجديدة، فضلًا عن استعدادات المحافظات لاستقبال الأمطار.

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات

ووفقًا لخريطة سقوط الأمطار اليوم، فإنّه من المتوقع أن تكون غزيرة على 4 محافظات وهي الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، بينما تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، لتمتد خلال المساء إلى بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، فيما رفعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في تلك المحافظات درجة الاستعداد للقصوى لسحب وشفط تجمعات وتراكمات مياه الأمطار أولًا بأول.

الطقس في الإسكندرية

وكشفت شركة مياه الصرف الصحي في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية، موضحةً أنّ عروس البحر المتوسط تشهد منذ صباح أمس أمطارًا متوسطة ازدادت شدتها والتي تراكمت في مناطق منتزه أول وثان، موضحةً إنّه جرى كسح تلك التراكمات فورًا.

توقعات سقوط الأمطار

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان صحفي، إنّ تقارير هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة التي تتقدم باتجاه شمال المحافظة، والتي من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر مساءً، مؤكدًا تمركز 186 سيارة صرف صحي بمختلف أنحاء المحافظة لسحب مياه الأمطار فور حدوثها.

وأشار خلال تفقده لعمليات سحب تجمعات مياه الأمطار، إلى أنّ أعمال تطهير الشنايش والبيارات مستمرة لرفع العبء عنها أثناء سقوط الأمطار، موجهًا بتأمين كافة الطرق التي تؤدي إلى المدارس وسحب تجمعات المياه منها أولًا بأول، ومُطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى أو تجمعات لمياه الأمطار من خلال الخط الساخن على رقم 175 لسحبها فورًا.

توقعات الشبورة المائية

في سياق متصل، حذرت إدارات المرور بمختلف المحافظات، من السفر في الصباح الباكر، أو القيادة بسرعة ومخالفة تعليمات المرور، بسبب كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية، والسريعة، والتي تقع قرب المسطحات المائية، إذ تصل إلى حد الضباب متسببةً في انعدام الرؤية الأفقية على الطرق.