آخر موعد لتسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمحافظات

يتطلع كثير من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي في المحافظات إلى معرفة آخر موعد للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية 2024 الخاصة بالصفين، والتي كان من المقرر أن ينتهي التقديم بها غدا الثلاثاء 2 يناير خلال أقل من 24 ساعة، إلا أنه جرى مد الوقت.

آخر موعد للتقديم في الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه جرى مد فترة التقديم الخاصة بالاستمارة الاإكترونية الخاصة بالصف الأول والثاني الثانوي في المحافظات، إذ يجري غلق باب التقديم يوم الخميس 4 يناير، باعتباره آخر يوم للتقديم في الاستمارة.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي بالمحافظات

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط محدد من أجل سرعة التقديم خلال 72 ساعة من أجل طلاب الصفين في المحافظات، قبل بدء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول لهم، ويجري التقديم من هنا من خلال الدخول إليه وعمل عدة خطوات وهي:

- الدخول على الرابط المحدد في الأعلى.

- تسجيل الدخول للطالب في حالة عمل بريد إلكتروني في وقت سابق، وإن لم يسبق للطالب عمل بريد على موقع الوزارة يجري عمل بريد ثم إعادة تسجيل الدخول.

- تسجيل البيانات الخاصة بالطلاب.

- تسجيل البيانات المتواجدة وملء الاستمارة الخاصة بالطلاب في الصفين الأول والثاني.