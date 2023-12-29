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«تعليم قنا»: استلام 15652 تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي

كتب:

رجب آدم
12:10 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
استلام تابلت الثانوية العامة

استلام تابلت الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، استلام المديرية 15652 جهاز حاسب لوحي (تابلت) من مخازن الوزارة، وبدء إجراءات تسليمها إلى الإدارات التعليمية ومن ثم المدارس ليتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الحكومي والرسمي لغات، بعد اتخاذ الإجراءات وسداد الرسوم المقررة قانونا.

تفعيل أجهزة التابلت في مدارس قنا

وشدد مدير تعليم قنا على تشكيل لجان وفرق عمل من التطوير التكنولوجي تعمل على تفعيل أجهزة الحاسب اللوحي لطلاب الصف الأول وتحري الدقة عند مراجعة الرقم التسلسلي (السيريال نمبر)، وتتولى تدريب الطلاب الذين استلموا التابلت المدرسي على خطوات الدخول على منصة الامتحان، كما لفت إلى حث أولياء الأمور والتواصل معهم لإنجاز الخطوات الواجبة من سداد تأمين التابلت بالبريد المصري لضمان وصول الأجهزة إلى جميع الطلاب وتدريبهم عليه قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بقنا

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ بقنا اعتبارا من يوم 14 يناير المقبل، ويمتحن الصف الأول بالفترة الصباحية، والصف الثاني بالفترة المسائية من الساعة الواحدة.

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