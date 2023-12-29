مواعيد تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات

استلمت عدة مديريات بالتربية والتعليم تابلت الثانوية العامة من الوزارة رسميا، على أن يتم تسليم باقي المحافظات بداية من الأسبوع المقبل، أي قبل امتحان نصف العام لطلاب الصف لأول الثانوي.

رسوم استلام التابلت

وكشف المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، لـ«الوطن»، موعد تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس عقب انتهاء أمر توريد التابلت وتسليم الطلاب الأوراق المطلوبة لإدارة المدرسة التابع لها، وتسديد رسوم استلام التابلت بالبريد أو فورى والمقررة بـ105 جنيهات.

موعد استلام التابلت 2024 بالمحافظات

وتنشر «الوطن» بالسطور التالية موعد استلام التابلت 2024 بالمحافظات لطلاب الصف الثاني الثانوي ولمديريات التربية والتعليم وفقا لوصول أمر التوريد لكل مديرية كالتالي.

-موعد استلام التابلت 2024 بكفر الشيخ يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

موعد استلام التابلت 2024 بالوادي الجديد خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.

-موعد استلام التابلت 2024 بالبحر الأحمر بنهاية الأسبوع الجاري، وفقا لتصريح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.

-موعد استلام التابلت 2024 بمحافظة قنا تم تشكيل لجنة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالفعل عقب استلامه من الوزارة وفقا لتصريح لدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا لـ«الوطن».

-موعد استلام التابلت 2024 بالإسكندرية بدأ بالفعل الطلاب بالاستلام عقب انتهاء إجراءات استلام التابلت بكل مدرسة.

-موعد استلام التابلت 2024 بالأقصر في مطلع الأسبوع المقبل.

-موعد استلام التابلت 2024 بالفيوم لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.

أوراق استلام التابلت 2024

وحددت مديريات التربية والتعليم عدة أوراق لاستلام جهاز التابلت الخاص بكل طالب ومنها،

-صورة من سداد رسوم التابلت.

-صورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

-صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب.

-تعهد بالحفاظ على التابلت موقع من ولى الأمر.