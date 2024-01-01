تحرير 25 محضرا وإعدام أغذية فاسدة في حملات على أسواق أخميم بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرق سوهاج، بقيادة المهندس لطفي الشريف، رئيس المركز، وبحضور مصطفى القاضي وعاصم ربيعي، نواب رئيس المركز، حملات مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار، تنفيذا لقرار محافظ سوهاج بشأن تفعيل لجان ضبط الأسعار لمنع الغش التجاري وحرصا على سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وجاءت الحملة بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري والأمن الغذائي وإدارة البيئة بالمركز والإدارة الهندسية ومسؤول الإشغالات والغلق الإداري بالمركز، حيث تم المرور على المحال التجارية والمجازر والأسواق بنطاق المركز.

تحرير 25 محضرا متنوعا

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرا متنوعا لعدم إعلان الأسعار وصحة وسلامة مهنية ومحاضر نظافة وعدم حمل شهادة صحية، كما تم إعدام 45 كيلو أغذية ومواد متغيرة الخواص وتم التخلص منها.

إعدام أغذية فاسدة

وصرح «الشريف» بأنه خلال الحملة تم المرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة والمخابز، بحضور ممثلي الإدارات المختلفة بنطاق المركز، وتم فحص السلع والمواد الغذائية واللحوم والتأكد من سلامتها ومطابقتها حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للغش التجاري وتحقيق الانضباط بالأسواق، كما تم تحرير المحاضر للمخالفات، وإعدام الأغذية الفاسدة.