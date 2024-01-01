5 فئات ممنوعة من الخروج غدا الثلاثاء.. شبورة وأمطار ونشاط في الرياح

أجواء باردة وأمطار متوسطة تغزو الشوارع، ليشعر الأشخاص برعشة في اليدين والقدمين، وتنميل في الأطراف السفلية، ما يدفعهم إلى ارتداء ملابس ثقيلة، تعينهم على التقلبات الجوية، منذ بداية فصل الشتاء رسميًا، ليكن طقس الـ24 ساعة المقبلة، مقلقًا لـ5 فئات هي الأكثر تأثرًا بالتغيرات الجوية، ويستوجب بقاءهم في المنزل، الذي يحمل أمطارا متوسطة ونشاطا في الرياح وشبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي، من طقس الـ24 ساعة المقبلة، لكونه يحمل تغيرات جوية عنيفة، ما بين شبورة مائية تسيطر على ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار متوسطة ونشاط في حركة الرياح، ليحذر أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، 5 فئات من الخروج في تلك الأجواء وهي على النحو التالي:

- كبار السن.

- الحوامل.

- مرضى حساسية الصدر.

- الأطفال.

- مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

8 نصائح في حالة الخروج من المنزل

ووجَّه «الحداد» بعض النصائح لهذه الفئات، كونها الأكثر عُرضة للإصابة بالأمراض التنفسية، نظرا للتغيرات الجوية التي يحملها طقس الـ24 ساعة المقبلة:

- ضرورة الالتزام بالكمامة في حال اضطرارهم إلى الخروج.

- وجب الاستماع إلى النشرات الجوية بصورة مستمرة، لمعرفة أخر التطورات في حالة الطقس لحظة بلحظة.

- ينبغي أن يلتزم مرضى حساسية الجيوب الأنفية، إلى اصطحاب البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب، لتعينهم على التعامل مع الأجواء الخارجية.

ومن جانبه قدم محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن» بعض النصائح للتعامل مع تلك التغيرات عبر اتباع ما يلي:

- عدم الوقوف بجانب الأشجار لتفادي سقوطها في أي وقت حال هبوب الرياح بشدة.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة قدر الإمكان حال سقوط الأمطار.

- تجنب الوقوف بالقرب من النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

- يفضل في حالة الخروج من المنزل، في وقت سقوط الأمطار وهبوب الرياح الاحتماء داخل أي مبني سكني حتى انتهاء تلك الأجواء.

- قيادة السيارة بحرص وحذر، وتجنب السرعة وترك مسافة بين السيارة والأخرى، وإضاءة الكشافات بصفة مستمرة لرؤية الطريق بوضوح خاصة في الساعات الأولى من الصباح.