«الأرصاد» تحذر: شبورة مائية وانخفاض الرؤية الأفقية خلال الأيام المقبلة

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية وانخفاض الرؤية الأفقية خلال الأيام المقبلة، ونصحت قائدي السيارة بأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة في فترات الصباح الباكر، واتباع تعليمات المرور، وضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة.

وأضافت أن الطقس اليوم شتوي معتدل تماما، ودافئ خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية، سواء السواحل الشمالية أو الوجه البحري او القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، محذرة من فترات الليل.

حالة الجو ليلا

وأضافت عضو هيئة الأرصاد في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن درجات الحرارة الصغرى في فترة الليل تبلغ 13 درجة على القاهرة الكبرى، وبالتالي الشعور بالبرودة والأجواء الباردة خصوصا فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، هذا بجانب الشبورة المائية التي لازالت تتكون على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وهي شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب.