توقعات الطقس الأيام القادمة.. شبورة مائية وأمطار ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس الأيام القادمة، من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري، إذ يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على جميع الأنحاء.

توقعات الطقس الأيام القادمة

وعن توقعات الطقس الأيام القادمة، فيسود غدًا الأربعاء طقس لطيف نهارًا على أغلب الأنحاء، وتكاثف شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 21 ديسمبر

طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على جميع الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 22 ديسمبر

طقس لطيف نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

السبت والأحد 23 و 24 ديسمبر

طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على جميع الأنحاء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الاثنين 25 ديسمبر

طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد ليلاً على جميع الأنحاء، وشبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.