وفد من نادي قضاة بورسعيد يهنئ الأنبا تادرس برأس السنة وعيد الميلاد

استقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها للأقباط الأرثوذكس، وفدًا من نادي القضاة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، والتي جرى الاحتفال بها يوم الأحد.

وضم وفد نادي قضاة بورسعيد كل من: محمد مرشد رئيس نادي قضاة بورسعيد والمستشار محمد الصواف رئيس لجنة العلاقات العامة ورئيس محكمة جنايات الإسماعيلية والمستشار وائل فاروق رئيس محكمة جنايات القاهرة، وكان في استقبالهم الأنبا تادرس وعدد من القساوسة.

وقدم المستشار محمد الصواف رئيس محكمة خالص التهنئة إلى الأنبا تادرس والمسيحيين بهاتين المناسبتين، مؤكدًا على روح المودة والمحبة التي تجمع بين أطياف المجتمع المصري.

روح المودة والحب

ولفت «الصواف» إلى أنه يحرص على حضور المناسبات للمسيحيين في مطرانية بورسعيد وتبادل الزيارات خاصة في المناسبات.

الشعب المصري جسد واحد

وشدد على أن الشعب المصري جسد واحد لا يمكن أن ينفصل منه جزء ويسود بينه روح التسامح والحب ونشارك بعضنا الأعياد، مشيرًا إلى أن مصر دائما وطن يعيش فيه أهلها ولا يوجد تمييز بينهم في الدين على أرض الوطن، داعيا الله أن تدوم روح المحبة والسلام بين المصريين وأن يجعل الله أيام مصر مناسبات سعيدة.