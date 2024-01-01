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«التحالف الوطني» يدخل البهجة على أهالي بورسعيد مع بداية 2024: احتفالات وهدايا

كتب:

سهيلة هاني
02:19 م | الإثنين 01 يناير 2024
شباب التحالف الوطني

شباب التحالف الوطني

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من الفعاليات والاحتفالات لاستقبال العام الجديد في محافظات مصر المختلفة، وذلك لإدخال البهجة والفرحة على الأهالي في مطلع العام الجديد، بداية من محافظة بورسعيد الباسلة، التي حرص الشباب فيها على تنظيم عدد من الزيارات لكنائس محافظة بورسعيد، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وفي ظل وجود الآلاف من اخواتنا الأقباط بالكنائس لتقديم التهنئة وباقات الورود.

توزيع الهدايا والاحتفال بالميلاد المجيد

وأوضح التحالف أنَّ الشباب وزعوا عددًا من الهدايا علي الأطفال بالشوارع والكنائس، وذلك لإدخال البهجة والفرحة والسرور والتف الصغار والشباب بالكنائس حول الشباب الذين يوزعون الهدايا، في جو من الفرحة والسعادة، مؤكّدين أنَّهم جاءوا من أجل رسم البهجة علي وجوههم، مؤكّدين أنَّ عيد الميلاد فرحة لكل المصريين، وضربوا للعالم أروع الأمثلة في المواطنة.

تسليم مشروعات لخدمة البيوت المصرية

كما أعلن التحالف تسليم 700 مشروع في محافظة بني سويف لـ700 أسرة، وذلك لخدمة مئات البيوت المصرية وآلاف من أهالينا ، لتدخل 2024 بفرص عمل ودخل يكفل ليهم حياة كريمة، وذلك بتمويل 17 ونصف مليون جنيه مصري بتنفيذ جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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