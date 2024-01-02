جدول امتحانات شعبة أصول الدين بـ«الدراسات الإسلامية بنات» في المنصورة

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، جامعة الأزهر، جدول امتحانات شعبة أصول الدين للفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة، للفصل الدراسي الأول بالكلية.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الترم الأول لشعبة أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية بنات بالمنصورة، وفقا للموقع الرسمي للكلية كالآتي:

جدول امتحانات الفرقة الأولى صباحي

السبت الموافق 6 يناير 2024.. نحو وصرف من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.. نظم إسلامية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

السبت الموافق 13 يناير 2024.. منطق قديم من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير2024.. علوم القرآن من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12

السبت 20 يناير 2024.. فقه من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء

الثلاثاء 23 يناير 2024.. تاريخ السنة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

جدول امتحانات الفرقة الثانية صباحي

السبت الموافق 6 يناير 2024.. منطق قديم من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.. خطابة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

السبت الموافق 13 يناير 2024.. فلسفة عامة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير2024.. شبهات حول الحديث من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12

السبت 20 يناير 2024.. علوم القرآن من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء

الثلاثاء 23 يناير 2024.. فقه من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

جدول امتحانات الفرقة الثالثة صباحي

تضمن جدول امتحانات الفرقة الثالثة قسم «تفسير» ما يلي:

السبت الموافق 6 يناير 2024.. قضايا فقهية معاصرة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.. التوحيد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

السبت الموافق 13 يناير 2024.. السيرة التحليلية من الكتاب والسنة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير2024.. وسائل التبليغ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12

السبت 20 يناير 2024.. الدخيل في التفسير من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

أما جدول الفرقة الثالثة قسم «حديث» فتضمن ما يلي:

السبت الموافق 6 يناير 2024.. دراسات أسانيد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.. التوحيد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

السبت الموافق 13 يناير 2024.. سيرة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير2024.. التخريج من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12

السبت 20 يناير 2024.. خطابة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء

الثلاثاء 23 يناير 2024.. مناهج مفسرين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وتضمن جول مواد الفرقة الثالثة قسم «عقيدة» ما يلي:

السبت الموافق 6 يناير 2024.. منطق حديث ومناهج بحث من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.. تفسير موضوعي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

السبت الموافق 13 يناير 2024.. أخلاق فلسفية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير2024.. وسائل دعوة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12

السبت 20 يناير 2024.. ملل ونحل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء

الثلاثاء 23 يناير 2024.. حديث موضوعي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

جدول امتحانات الفرقة الرابعة صباحي شعبة أصول الدين

أما جدول مواد الفرقة الرابعة لقسم «تفسير» فتضمن ما يلي:

السبت الموافق 6 يناير 2024.. حديث موضوعي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.. مناهج الدعوة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

السبت الموافق 13 يناير 2024.. التوحيد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير2024.. متشابه القرآن من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12

السبت 20 يناير 2024.. الدخيل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء

أما جدول الفرقة الرابعة قسم «حديث» فتضمن الآتي:

السبت الموافق 6 يناير 2024.. مناهج محدثين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.. تفسير موضوعي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

السبت الموافق 13 يناير 2024.. التوحيد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير2024.. مناهج الدعوة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12

السبت 20 يناير 2024.. مختلف الحديث من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء

الثلاثاء 23 يناير 2024.. علل الحديث من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وتضمن جدول امتحانات الفرقة الرابعة قسم «عقيدة» ما يلي:

السبت الموافق 6 يناير 2024.. مناهج محدثين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.. مناهج الدعوة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

السبت الموافق 13 يناير 2024.. الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير2024.. مناهج مفسرين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12

السبت 20 يناير 2024.. أصول الفقه من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء

الثلاثاء 23 يناير 2024.. اجتماع من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.