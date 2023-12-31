جدول امتحانات الشريعة والقانون الترم الأول بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، جدول امتحانات شعبة الشريعة والقانون للفصل الدراسي الأول، لعام 2023-2024 للفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

جدول امتحانات شعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات بنات بالمنصورة

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية لقرائها، ولطلاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، جدول شعبة الشريعة والقانون الترم الأول، وفقًا للموع الرسمي للكلية كالاتي:

مواد الفرقة الأولى صباحيًا

- الأربعاء موافق 10 يناير 2024: علم الإجرام والعقاب من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

- الأحد موافق 14 يناير 2024: مصطلح الحديث من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً.

- الأربعاء موافق 17 يناير 2024: تاريخ القانون من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

- الأحد 21 يناير 2024: قضايا فقهية معاصرة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

- الأربعاء موافق 24 يناير 2024: تاريخ التشريع من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

جدول امتحانات الفرقة الثانية مساءً

- الاثنين موافق 8 يناير 2024: فقه مقارن عبادات من الساعة 1 مساء حتى الساعة 3 مساءً.

- الخميس 11 يناير 2024: منظمات دولية من الساعة 1 حتى الساعة 3 مساءً.

- الاثنين موافق 15 يناير 2024: قضايا فقهية معاصر من الساعة 1 حتى الساعة 3 مساءً.

- الخميس 18 يناير 2024: اقتصاد من الساعة 1 حتى الساعة 3 مساءً.

جدول امتحانات الفرقة الثالثة صباحًا

- الأربعاء موافق 10 يناير 2024: القانون المدني عقود من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا.

- الأحد موافق 14 يناير 2024: المصطلحات القانونية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

- الأربعاء موافق 17 يناير 2024: الفقه المقارن من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

- الأحد 21 يناير 2024: نقود وبنوك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

جدول امتحانات الفرقة الرابعة مساءً

الأربعاء موافق 10 يناير 2024: أحوال شخصية ميراث من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا.

- الأحد موافق 14 يناير 2024: الفقه المقارن من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

- الأربعاء موافق 17 يناير 2024: العقود الإدارية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

- الأحد 21 يناير 2024: مرافعات تنفيذ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

- الأربعاء موافق 24 يناير 2024: قانون تجاري وبحري من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.