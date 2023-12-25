رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق الدورة التدريبية لوفد أوزباكستان

كتب:

أحمد الشرقاوي
06:02 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق الدورة التدريبية لوفد أوزباكستان

رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق الدورة التدريبية لوفد أوزباكستان

التقى الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر؛ وفد لجنة الشؤون الدينية وإدارة مسلمي أوزباكستان الإسلامية الدولية ومدرسة ميرعوب في بخارى، للاطلاع على التجربة المصرية في قضايا الصحة الإنجابية على مدار ثلاثة أيام بمقر المركز بحرم جامعة الأزهر بالدَّراسة.

رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق الدورة التدريبية لوفد أوزباكستان

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالوفد في رحاب المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، ذلك المركز المتميز والذي يعد علامة مضيئة على مستوى العالم. 

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي زار دولة اوزباكستان وأثني عليها كثيرًا.

وتمنى رئيس الجامعة لوفد أوزباكستان طيب الإقامة في جمهورية مصر العربية، وفي المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والذي يعد منارة علمية كبيرة من خلال نشاطه العلمي والمجتمعي، إضافة إلى الدورات التدريبية التي يقوم عليها المركز في سبيل التوعية بقضايا الصحة الإنجابية والعناية بصحة المرأة والطفل بجانب نشاطه الدولي الكبير في المواجهة والتصدي لقضايا العنف ضد المرأة. 

محاضرات علمية قيمة

وثمن رئيس الجامعة البرنامج التدريبي الذي يقوم عليه المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية على مدار ثلاثة أيام تجاه وفد أوزباكستان، الذي يتضمن محاضرات علمية قيمة يقوم عليها الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى عدة زيارات، تشمل: زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، وزيارة فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إضافة إلى زيارة مجمع البحوث الإسلامية ولقاء الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. 

جدير بالذكر أن وفد أوزباكستان تترأسه كادير خانوفا مليكة أكبرو فنا، رئيس لجنة مجلس الشيوخ في مجلس الوزراء في جمهورية أوزباكستان.

اقرأ المزيد:

محمد قاسم مديرًا عامًّا للإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر

الأزهر يحذر من دعوة صهيونية لإبادة الفلسطينيين: تعبير عن فشلهم (فيديو)

«الأزهر للفتوى» يعقد الدورة 85 لتأهيل المقبلين على الزواج بمقر المشيخة

لخدمة أهالي الصعيد.. مواعيد عيادات مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط

قوافل دعوية في مدارس السويس بالتعاون مع الأزهر الشريف

رئيس جامعة الأزهر يشارك في تكريم الفائزين بالملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: الكاريكاتير وسيلة مؤثرة لتمكين المرأة مجتمعيا

وزيرة الثقافة: الأزهر يؤمن بالدور الجوهري للفنون في نشر قيم الجمال والتسامح
بقلم أحمد الشرقاوي