فلسطين ترفض مخطط بريطانيا للتهجير الطوعي من غزة لأوروبا: يستكمل وعد بلفور

لم تكتف إسرائيل وداعموها بارتكاب مجازر في حق الفلسطينيين على مدار أيام وسنوات طويلة جدا، وظهر اسم بريطانيا مرة أخرى في القضية الفلسطينية منذ «وعد بلفور المشؤوم»، حيث صدرت تحريضات مؤخرا للتهجير الطوعي للفلسطينيين على يد بريطانيا وإسرائيل من قطاع غزة إلى دول أوروبية.

تعليق بلير على التسريب الأخير

في سياق متصل، نددت الخارجية الفلسطينية برؤية بريطانيا التي ذكرتها الصحف الإسرائيلية وأشارت فيها إلى أن بريطانيا تعمل بالتنسيق مع إسرائيل لتنفيذ عملية تهجير للفلسطينيين من أرضهم مقابل إقناع الدول الأوروبية باستقبال عدد من الفلسطينيين، فيما أصدر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، نفيا اليوم الاثنين لتقرير القناة الإخبارية الـ 12 الإسرائيلية التي أفصحت فيه عن ترؤس بلير فريقا يعمل على إخلاء الفلسطينيين طوعيا من قطاع غزة.

وكشفت الجهات الفلسطينية المسؤولة، ممثلة في وزارة الخارجية الفلسطينية، متابعتها التقارير الإسرائيلية في ظل التنسيق العربي والإسلامي للعمل ضد هذا المخطط قائلة: «نأمل ألا يتورط توني بلير بارتكاب جريمة التهجير القسرى ضد شعبنا»، فيما رفضت الرئاسة الفلسطينية أي مخطط لتهجير الفلسطينيين بحسب وكالة أنباء (أ ش أ).

وأصدر مكتب توني بلير بيانا علق فيه على تقرير القناة الإسرائيلية بأنه «محض كذب»، وعلقت الرئاسة الفلسطينية في البيان قائلة: «يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال وعد بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة، متابعة «كما أننا نعتبر توني بلير شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية».

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وبدأت الفصائل الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل صباح السبت 7 أكتوبر، فيما ردت إسرائيل بعملية السيوف الحديدية التي تدخل يومها الـ87 وسط ارتفاع لأعداد الشهداء الفلسطينيين والذي يتجاوز 21 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما لم يتجاوز عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 500 جندي حتى الآن منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن.

وأكدت الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لـ 13 مجزرة راح ضحيتها 156 شهيدا و246 مصابا خلال 24 ساعة، بحسب بيان صادر اليوم الاثنين بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.