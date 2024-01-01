شبورة كثيفة تصل لحد الضباب في عدة محافظات غدا.. ونصائح لقائدي السيارات

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في عدد من محافظات مصر، من شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة.

طوارئ مدن القناة تحذر السائقين

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، إن طقس غدا الثلاثاء يشهد تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، تبدأ في الرابعة فجرا وتتلاشى تدريجيا في الثامنة صباحا.

وأضاف البيان الرسمي، أن الشبورة تتكون على الطرق المؤدية من وإلى محافظات مدن القناة، وعلى رأسها طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والطرق الزراعية كطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي والإسماعيلية السويس الصحراوي.

شبورة على مدن شمال الصعيد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة كثيفة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، وتشمل محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والفيوم، وتمتد إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية في المحافظات المذكورة.

نصائح للقيادة في الشبورة

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مجموعة من النصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة تضمنت ما يلي:

1- القيادة بهدوء علي الطرق السريعة خلال الشبورة والتوقف حال انعدام الرؤية لعدم وقوع أي حوادث مرورية.

2- التحكم في عجلة القيادة بشكل دائم، وتشغيل ماسحات الزجاج لإزالة أي تراكم للمياه.

3- ترك مسافات مضاعفة بين السيارات خلال القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.

4- التهوية الجوية للسيارات، لعدم تكون الشبورة داخل السيارة والتأثير على الرؤية.

5- التأكد من عمل مصابيح الإضاءة بالسيارة وتشغيل مصابيح الانتظار خلال السير على الطرق السريعة.

6- الالتزام بقواعد المرور وتعليمات رجال المرور خلال القيادة على الطرق أثناء الشبورة.

7- في حالة التعرض لأي طارئ يرجى إيقاف السيارة في الجانب الأيمن والاتصال بالطوارئ فورا لتقديم المساعدة.