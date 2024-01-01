4 صيغ للصلاة على النبي بطريقة «النور الذاتي»: تفك كربك

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك العديد من الصيغ التي ذُكرت في كتاب «الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين» والتي لها فضل كبير للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنها «صلاة النور الذاتي» والتي تساوي ألف صلاة.

نص صلاة النور الذاتي

وأوضح جمعة أن صلاة النور الذاتي لسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، وهي بمثابة ألف صلاة وعدتها خمسمائة لفك الكرب، كما ذكرها ابن عابدين في ثبته نقلًا عن ثبت الشراباتي، ونصها:« اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ الذَّاتِيِّ وَالسِّرِّ السَّارِي فِي جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ».

صلاة على النبي تساوي ألف صلاة

كما استشهد «جمعة» بما ذكره الشيخ أحمد الملوي في صلوات له أنها للإمام الشاذلي وأنها بمائة ألف صلاة وأنها لفك الكرب، ولكنها بزيادة ونقص على ما تقدم، ونصها «اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيِّدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات».

كما أشار جمعة إلى أن الشيخ محمد عقيلة في صلوات له ذكر صيغتها وهى : «اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيِّدنا ومولانا محمد النور الذاتي والسر الساري سره في جميع الآثار والأسماء والصفات وسلم تسليمًا».