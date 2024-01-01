مع بداية عام 2024 يبحث آلاف المواطنين في المحافظات عن تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل 2024، والأوراق المطلوبة عبر شبكة الإنترنت، خاصة الراغبين للسفر إلى الخارج لأول مرة.

وتنشر «الوطن» تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل 2024 والأوراق المطلوبة في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل 2024 والأوراق المطلوبة

وجاءت تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل 2024 والأوراق المطلوبة على النحو الآتي:

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة 2024

- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

- 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

- مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.

- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024

وجاءت خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024 على النحو الآتي:

- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

- سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

- استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة.

تكلفة استخراج جواز سفر 2024

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل وعادي

وجاءت تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل وعادي بحسب ما أعلنتها إدارة الجوازات الهجرة كالآتي:

1- جواز سفر عادي وتكون تكلفته 505 جنيهات، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

2- جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 755 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.