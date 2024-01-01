«تعليم الإسماعيلية»: نراعي الدقة في اختيار مشرفي لجان الامتحانات

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إن مديرية التربية والتعليم عملت على اختيار رؤساء اللجان لامتحانات الشهادة الإعدادية بدقة شديدة؛ لضمان حصول كل طالب من طلاب الشهادة الإعدادية على حقه بشكل منصف.

وأضاف بحيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الإسماعيلية تشهد تأمين على أعلى مستوى مع توفير مشرفين ومراقبين لديهم من الكفاءة ما يؤهلهم لمتابعة العملية الامتحانية.

27 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، إن الإسماعيلية تضم 167 لجنة مخصصة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 موزعة على مدارس الإدارات التعليمية في المراكز والقرى المختلفة ومجهزة بكنترولات فرعية.

وأضاف أن 27 ألف و600 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام؛ في لجان الامتحانات المختلفة، قائلا: «لدينا دقة في اختيار رؤساء اللجان والمشرفين على عملية المراقبة في الامتحانات لضمان حصول كل طالب على حقه في الامتحانات».

وأكد مدير تعليم الإسماعيلية أن المديرية تعمل أيضا على تجهيز امتحانات الثانوية العامة للصف الثاني الثانوي والذين يؤدون الامتحانات على التابلت الذي تسلموه في العام الماضي.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على عمل الإنترنت بشكل طبيعي في جميع المدارس التي تشهد امتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات على صورته القديمة لتأخر تسلمهم أجهزة التابلت.