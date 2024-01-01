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«تموين الشرقية»: توزيع 2 طن سكر أبيض بالقرين تنفيذا لمبادرة تخفيض الأسعار

كتب:

ياسمين عزت
10:01 م | الإثنين 01 يناير 2024
السكر الأبيض

السكر الأبيض

قال مجدي الصفطي، مدير إدارة تموين القرين بمحافظة الشرقية، إنه تم توزيع 2 طن سكر أبيض من الحصة الواردة للإدارة بالقرين على مواطني المدينة بواقع 2 كيس سكر لكل مواطن بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وتابع الصفطي خلال حديث لـ«الوطن»، أنه تم توزيع تنفيذ توزيع السكر الأبيض بالقرين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع لضمان توصيل السلع لمستحقيها بالأسعار المخفضة التي أقرتها الدولة.

توزيع سكر على المصالح الحكومية

وأشار الصفطي إلى أنه تم توزيع 2 طن سكر بالقرين بالتنسيق مع رئيس مجلس المدينة، حيث استفاد أهالي الأحياء مثل حي الشرم وأولاد عمر وأولاد عبده بتسجيل الأسماء وصورة الرقم القومي بحضور التموين ومجلس المدينة ولجنة من الأحياء، لافتا إلى أنه تم التوزيع على بعض المصالح الحكومية وفقا لكشوف معتمدة وتعليمات من مديرية التموين.

إشراف المديرية

وأكد الصفطي أن توزيع السكر يأتي تحت إشراف مديرية التموين بمحافظة الشرقية وبتوجيهات فايزة عبدالرحمن، وكيل الوزارة بالإضافة إلى توجيه الرقابة على الأسواق. 

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بقلم ياسمين عزت