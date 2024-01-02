معلومات عن مدرسة الدخيلة الجديدة بالإسكندرية.. تدخل الخدمة في 2024

تعد مدرسة الدخيلة الجديدة الرسمية للغات واحدة من أكبر المدارس على مستوى الجمهورية، إذ أقيمت على مساحة 7 آلاف متر مربع وتضم 70 فصلًا تعليميًا إلى جانب قاعات النشاط والمكتبة والمعامل، وبُنيت على أحدث النظم التعليمية، وجرى تنفيذها خلال عام واحد فقط، وتسليمها في نوفمبر 2023، ويجري فرشها حاليًا لتكون أول إنجازات تعليم الإسكندرية في العام الجديد 2024.

أكبر مدارس الإسكندرية

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن تعليم الإسكندرية فى صدد الإفتتاح الرسمى لاثنين من أكبر الصروح التعليمية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب والفرش وسيتم الافتتاح الرسمي لمدرسة الدخيلة الجديدة الرسمية لغات مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، وتضم المراحل التعليمية بدءاً من رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادي حتى المرحلة الثانوية وستقبل المدرسة التحويلات من المدارس الأخرى.

الاستلام الإداري

في السياق، قال بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية إن مدرسة الدخيلة الجديدة الرسمية لغات ستكون سبباً مباشراً في تقليل الكثافات في فصول مدارس العجمي الرسمية لغات وجار تجهيز فريق العمل بالمدرسة من معلمي الإدارة بعد اختيار تامر عبد المعطي مديراً للمدرسة، وقد تم الاستلام الإداري من هيئة الأبنية التعليمية ويتم فرش المدرسة حاليًا استعدادًا للافتتاح الرسمي مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.