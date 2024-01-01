«الأوقاف» تعقد مجالس لقراءة كتاب «الأذكار المنتخبة» بدءا من الأحد المقبل

قررت وزارة الأوقاف قراءة كتاب «الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)» للإمام النووي، بدءًا من الأحد 7 يناير، عقب صلاة العصر مباشرة.

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الأذكار والأدعية النبوية، اقتداء بنبينا «صلى الله عليه وسلم» في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب (صلى الله عليه وسلم) رجاء الاستجابة.

وأعلنت «الأوقاف»، منح إجازات على يد كبار علماء الحديث، لكل من يحقق حضورًا فعليا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين، وغيرهم، مضيفة: «سنعلن تباعا ولاحقا مواعيد هذه المجالس المباركة، بحيث يتم ختم الكتاب قبل رمضان بإذن الله تعالى».