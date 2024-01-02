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خالد الصاوي يتحدث عن دوره في «ليه تعيشها لوحدك»: علاقتي بابنتي متوترة

كتب:

خالد فرج
06:25 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
خالد الصاوي

خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي، عن تفاصيل تجربته في فيلم «ليه تعيشها لوحدك» المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه استمتع كثيرا بهذه التجربة السينمائية، كونها مختلفة عن سابق أفلامه، مضيفاً أنه يجسد شخصية رجل أعمال مُحب للموسيقى والعزف، فضلاً عن كونه شخص محب للسفر والمال في الوقت نفسه.

خالد الصاوي والد سلمى أبو ضيف في الفيلم

وأوضح أنه يظهر بشخصية أب لابنة، وتجسد دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، لكن علاقتهما تبدو متوترة لسبب ستكشفه الأحداث، مشيراً إلى أنه استمتع كثيراً بالعمل مع شريف منير.

أبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.