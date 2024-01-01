«صحة سوهاج»: فحص 104 آلاف مواطن في 98 قافلة طبية خلال 2023

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية إلى 104 آلاف و337 مواطنًا من أهالي المحافظة، وذلك من خلال 98 قافلة طبية مجانية استهدفت 54 قرية من قرى مبادرة المشروعات الرئاسية «حياة كريمة» وغيرها من القرى الأكثر احتياجا للخدمات الطبية وذلك علي مدار العام الماضي 2023، لافتًا إلى تنظيم قافلتين كل أسبوع.

التخصصات الطبية

وقال «أبوهاشم»، في تصريحات له، أن تلك القوافل تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطن بالريف والمناطق غير المخططة في الحضر وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمواطن في أي مكان، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية تضم التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحه، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والمخ والأعصاب»، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية منوهاً بأن جميع الخدمات المقدمة بالمجان .

تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية

من جانبها قالت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل، إنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، لافتة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة، ونشر الوعي الصحي بين أهل تلك القري، منوهة بأنه يتم مراعاة تطبيق إجراءات مكافحة العدوي أثناء تقديم تلك الخدمات.