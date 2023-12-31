«صحة سوهاج»: نشر فرق طوارئ لتأمين احتفالات رأس السنة

ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعا موسعا بديوان عام المديرية، مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتأمين احتفالات رأس السنة، وتكثيف تقديم خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك نشر فرق التواصل المجتمعي لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

متابعة المنشآت الصحية ونشر فرق طوارئ

وشدد «أبو هاشم» على مديري الإدارات الصحية بمتابعة جميع المنشآت الصحية، والتأكد من رفع درجة الاستعداد وتوافر الأدوية والمستلزمات ونشر فرق 100 مليون صحة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وفرق التواصل المجتمعي أثناء الاحتفالات، خاصة في أماكن التجمعات والميادين وفي نطاق الكنائس وغيرها من الأماكن التي تشهد إقبالا من المواطنين أثناء الاحتفال بالأعياد.

خطة صحة سوهاج في أعياد رأس السنة

وأكد وكيل صحة سوهاج، أنه سيتم أيضا نشر سيارات العيادات المتنقلة وكذلك تمركزات سيارات الإسعاف بعد التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، كما شدد على التأكد من توافر أرصدة بنوك الدم بالمستشفيات المختلفة ومضاعفة أعداد الكوادر الطبية والفنية والتمريضية خلال فترة الأعياد القادمة، لافتا إلى تعليق جميع الإجازات والراحات للكوادر الطبية والفنية والتمريضية خلال فترة رفع درجة الاستعداد.

وفي سياق متصل، أشار وكيل صحة سوهاج إلى انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالمديرية، بدءا من اليوم الأحد وحتى الانتهاء من الأعياد، وذلك لمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة.