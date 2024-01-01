«الوزراء»: الشركات ستضع أسعار 7 سلع استراتيجية على منتجاتها الفترة المقبلة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار اعتبار 7 سلع بكونها استراتيجية طُبِّقَت بصورة فورية، بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية، وخلال الفترة المقبلة، ستبدأ الشركات في وضع أسعار السلع على منتجاتها.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أنه في حال مخالفة هذا القرار، ستنطبق المادة 71 من قانون حماية المستهلك، لافتا أنه مع الرقابة المشددة من خلال الأمانة الفنية، وهناك قرار صدر بتشكيل أمانة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتضم كل الجهات المعنية لمراقبة تنفيذ هذه القرارات.

ولفت إلى أن الأمانة الفنية التابعة للجنة الوزارية برئاسة وزارة التخطيط، ستعمل بالتنسيق مع لجان تشكل على مستوى المحافظات، وستعمل مع كل الجهات الرقابية على الأرض، وخلال الفترة المقبلة، سنشهد المزيد من ضبط الأسعار في السوق.

وأوضح أن أسعار السلع الاستراتيجية السبعة ستكون مدون عليها الحد الأقصى للمستهلك، كما أشار القرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتضمن سعر مطبوع من السلع من ناحية، بخلاف السعر الموضوع على الأرفف بالمتاجر، ومن ناحية أخرى عملية تلقي إخطارات من الشركات بأسعار السلع وكمياتها المخزنة لديهم، وما تم بيعه، وبمجرد العمل على هذه الآلية خلال الأيام المقبلة، ستتوفر الأسعار وإعلانها.

وأكد أن رئيس الوزراء يتابع تطبيق المنظومة بالكامل بنفسه، ولكن في الوقت ذاته هناك جهات وآليات رقابية موجودة على الأرض سواء الجهات الرقابية المعنية أو وزارة التموين.