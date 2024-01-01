رئيس جامعة المنوفية يتفقد المدينة الجامعية لطلاب كلية الهندسة الإلكترونية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، المدينة الجامعية لطلاب كلية الهندسة الإلكترونية بمدينة منوف، رافقة خلال الزيارة مدير المدينة ومسؤولو الإسكان والتغذية.

جولة رئيس جامعة المنوفية في المدينة الجامعية

وتفقد رئيس الجامعة مطعم المدينة والوجبات المقدمة للطلاب للتأكد من جاهزية وجودة الطعام ونظافة الأدوات، وتأكد رئيس الجامعة من التزام المطعم بالمواصفات الصحية للأغذية والجداول المعدة للوجبات مع تطبيق قواعد السلامة المهنية بالمطعم.

الوجبات في المدينة الجامعية بمدينة منوف

كما قام رئيس جامعة المنوفية، بتفقد الوجبة الساخنة المعدة لوجبة الغداء بالمدينة اليوم للتأكد من الجودة، وضمت الوجبة أرز وكفتة وخضار مطهي وثمرة فاكهة، كما تفقد وجبات الإفطار والعشاء ومدى مطابقتها للمواصفات، واستطلع رئيس الجامعة مدى رضاء الطلاب عن الوجبات والإقامة.

وأشار القاصد إلى أن المدينة تستوعب 339 طالبا، ويتم عمل نحو 327 وجبة يوميا وفقا لأعداد الطلاب الموجودة في المدينة خلال اليوم، ووجه بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب ومراعاة تقديم وجبات غذائية صحية لهم تتفق مع المجهود البدني والذهني للطلاب.