وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بتكلفة 2 مليار جنيه في المنوفية

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك على مساحة 9 آلاف متر مربع، وبتكلفة 2 مليار جنيه تقريبا.

ويُعد مستشفى الأورام الجديد بمنوف، إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث يضم كل التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية، بطاقة استيعابية 200 سرير.

وأكد المحافظ أن المستشفى جرى تصميمها وفق أحدث التصميمات الهندسية، ويضم عدة أقسام طبية متنوعة، منها جراحة الأورام وإزالة الألم، والتخدير والإنعاش، وباثولوجيا الدم، والأشعة العلاجية والطب النووي، وبائيات الأورام، وطب الأورام المعملى وسرطانات الدم، وأشعة الأورام، والأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، والأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، و2 غرفة عمليات كبرى، ووحدة مناظير، وعدد من أسرة العناية المركزة.

وأوضح المحافظ أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي من خلال إنشاء وإقامة 6 مستشفيات بتخصصات متنوعة بنطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من إجراءات التخصيص لصالح وزارة الصحة، لإنشاء وإقامة مستشفى جديد بالمحور المركزي لمدينة السادات، بدلا من المستشفى القديم بمساحة 17 فدان بطاقة 250 سرير.

وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مستشفى قويسنا الجديدة لصالح وزارة الصحة على مساحة 16 ألف و830 متر مربع، وكذا مشروع إنشاء مستشفى جديد بمدينة شبين الكوم بجوار كلية التربية الرياضية على مساحة 13 ألف و781 متر مربع، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديد على مساحة أكثر من 29 ألف متر مربع، ومشروع إنشاء مستشفى الشهداء الجديد على مساحة 21 ألف متر مربع.