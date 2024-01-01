محافظ المنوفية يوجه بصرف 150 ألف جنيه لنزلاء «كبار بلا مأوى»

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على زيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف «كبار بلا مأوى»؛ للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء وتوفير حياة كريمة لهم، في لفتة إنسانية وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية.

جولة محافظ المنوفية في دار الرعاية بمنوف

رافق المحافظ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ومحمد موسي نائب المحافظ، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ورئيس مجلس إدارة الدار، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة منوف لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد، قدم محافظ المنوفية التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة حلول العام الجديد 2024، داعيا الله عز وجل أن يكون عاما سعيدا على العالم بأجمعه، موجها بصرف (50 ألف جنيه) كدعم من المحافظة لسد احتياجات الدار من أغذية ومستلزمات للإيواء وتوفير ملابس للنزلاء ورفع كفاءة المؤسسة.

محافظ المنوفية يجري حوارا مفتوحا مع النزلاء في الدار

وأجرى المحافظ حوارا مفتوحا مع النزلاء اطمئن فيه على مستوى الخدمات المقدمة إليهم والتعرف على احتياجاتهم للعمل على توفيرها، كما قام بتوزيع مواد غذائية وعينية وبطاطين على نزلاء الدار؛ دعمًا لهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، موجها بتنظيم قوافل طبية بمختلف التخصصات لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء وذلك بالتنسيق مع جامعة المنوفية، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.